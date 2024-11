Olimpiadi Milano-Cortina, Abodi: "Situazione positiva, stiamo recuperando i ritardi"

Il ministro dello Sport Andrea Abodi, intervenendo all'Assemblea ANCI a Torino, ha fatto il punto sui preparativi per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. "La situazione è positiva e confortante, stiamo recuperando il tempo perso ma non possiamo permetterci ulteriori ritardi", ha dichiarato. Tra i progetti di maggiore preoccupazione, la pista di bob, slittino e skeleton. "Abbiamo già adattato i piani per l’inverno, e un ampio tratto della pista è pronto, come confermato da un filmato che ho visionato", ha aggiunto Abodi, sottolineando l’importanza di una gestione coesa tra istituzioni e operatori privati.

Cantiere Milano-Cortina: coesione e determinazione per il successo olimpico

Il coordinamento delle opere è nelle mani di Simico, la società infrastrutture di Milano-Cortina, che si occupa di garantire l’efficienza dei cantieri. "La coesione tra istituzioni, aziende private e operatori nei cantieri è cruciale per il successo", ha sottolineato il ministro, dimostrando ottimismo per il rispetto delle scadenze. I lavori, ora a buon punto, rappresentano un segnale concreto dell’impegno condiviso per consegnare strutture di altissima qualità, all’altezza di un evento globale. "L’importante è non perdere altro tempo, mantenendo il ritmo e la concentrazione", ha concluso Abodi, esprimendo fiducia nell'esito positivo di uno dei più grandi appuntamenti sportivi del prossimo futuro.

