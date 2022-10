Olimpiadi per Letizia Moratti? Per lei ipotesi ad Milano Cortina

Secondo quanto riporta Repubblica Milano la scelta per il nuovo amministratore delegato di Milano Cortina 2026, dopo Vincenzo Novari - che non ha mai trovato l'intesa con le amministrazioni locali - sarebbe ricaduta su Letizia Moratti. La vicepresidente di Regione Lombardia era data in predicato di candidarsi contro il governatore Attilio Fontana con una sua lista civica.

Dopo l'ipotesi Andrea Abodi ecco Letizia Moratti

La notizia non è confermata e dagli staff per adesso non giunge alcuna smentita ufficiale ma ufficiosamente dalla squadra della vicepresidente non confermano affatto la notizia. In un primo tempo si pensava che il ruolo sarebbe stato ricomperto da Andrea Abodi, il cui nome aveva messo d'accordo tutti, ma che Giorgia Meloni ha voluto ministro dello Sport. In ogni caso, se anche la notizia fosse confermata, occorrerebbe un decreto del governo.