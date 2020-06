Olimpiadi, Rossi: "Avanti a passo spedito". Ripartono i grandi eventi sportivi

"Stiamo andando avanti a passo spedito. Il comitato organizzatore ha sempre lavorato, e' stata costituita la Fondazione che organizza i Giochi. Via libera anche alla Legge Olimpica. Due giorni fa, poi, il ministro Paola De Micheli si e' incontrata con il nostro assessore Claudia Terzi permettere a punto la strategia sulle opere". Cosi' Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi e pluricampione olimpionico. Antonio Rossi ha sottolineato l'importanza dei fondi che Regione Lombardia ha stanziato come 'Piano Marshall' da 3 miliardi di euro per la ripresa della Lombardia post coronavirus. Una parte di queste risorse andranno infatti anche ai Comuni che ospiteranno i Giochi olimpici.

"Il Gran Premio di Monza di Formula 1 si correra' regolarmente, anche se a porte chiuse, dal 4 al 6settembre. Saremo protagonisti anche nella ripartenza del ciclismo, con lo storico Giro di Lombardia ad agosto, l'Under 23 e con ben tre tappe del Giro d'Italia", ha aggiunto Antonio Rossi. "Stiamo aspettando dal Ministero - ha spiegato Rossi - il protocollo necessario per le gare di ciclismo e per la pratica degli sport 'di contatto', ma oggi possiamo affermare che in Lombardia ripartono ufficialmente anche i 'Grandi Eventi'. E' il nostro modo di dare alla nostra regione l'immagine che merita, di dire al mondo che qui il peggio e' passato e che guardiamo avanti. Stiamo tornando alla normalita', tornate tutti in Lombardia".