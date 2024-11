Omicidio Bellocco: l’ex capo ultrà Andrea Beretta si pente e inizia a collaborare con pm

Colpo di scena nelle indagini su presunti affari illeciti legati agli ambienti delle curve: Andrea Beretta, ex leader della Curva Nord dell’Inter, ha deciso di collaborare con la giustizia. Detenuto dal 4 settembre con l’accusa di aver assassinato Antonio Bellocco con venti coltellate a Cernusco sul Naviglio, Beretta è successivamente stato colpito da un secondo mandato di custodia cautelare per presunta associazione per delinquere, aggravata da legami con il clan Bellocco. La sua decisione di iniziare a collaborare ha portato al cambio del suo avvocato e al trasferimento in un carcere del centro Italia per ragioni di sicurezza.

Inchiesta sul mondo ultrà: omicidio Boiocchi e legami con la criminalità organizzata

Gli inquirenti stanno ora investigando i legami tra il mondo ultrà e la criminalità organizzata, con l’omicidio del leader della curva, Vittorio Boiocchi, rimasto irrisolto dal 2022, come uno dei punti centrali. Boiocchi, figura di spicco della curva, è stato assassinato davanti a casa sua in un agguato in moto, episodio che potrebbe svelare nuovi legami criminali. La collaborazione di Beretta potrebbe ora aprire nuove prospettive su questo crimine e su una rete di interessi che coinvolge la curva e la malavita organizzata.

