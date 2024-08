Omicidio di Sharon Verzeni, sequestrato un box vicino al luogo dell'accoltellamento

I carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo e della compagnia di Zogno, su delega della Procura, hanno sequestrato un garage in un condominio in via Castegnate a Terno d'Isola, vicino al luogo in cui Sharon Verzeni è stata accoltellata a morte poco prima dell'1 di martedi' 29 luglio. Gli inquirenti invitano alla cautela, sottolineando che il provvedimento non rappresenta un punto di svolta nell'indagine per omicidio.

La pista del 40enne senza fissa dimora

Le indiscrezioni di oggi raccontano di una possibile pista che porterebbe ad un 40enne pregiudicato, residente nel vicino Comune di Capriate San Gervasio. Senza fissa dimora, straniero e noto per la sua abitudine ad attaccare briga. Come riportato dal Messaggero, l'uomo sarebbe stato visto martedì mattina a Terno d'Isola. Al momento risulta irreperibile. Il sequestro del garage, di proprietà di un italiano e con una branda al suo interno, è stato effettuato per valutare se l'assassino possa essersi nascosto al suo interno.