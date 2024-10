Omicidio Mastrapasqua, le parole del padre del killer: "Sapevamo del suo malessere interiore"

Ha scioccato profondamente l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso a Rozzano da parte del 19enne Daniele Rezza nella notte tra il 10 e l'11 ottobre. La dinamica dell'omicidio sembra chiarita soprattutto con la confessione di Rezza, che spiega di "aver agito in uno stato di agitazione" portando con sé un coltello da cucina che ha poi utilizzato per colpire la sua vittima al torace, tutto per un paio di cuffie.

In questi giorni, i familiari del 31enne si sono espressi con sdegno nei confronti dell'assassino e della sua famiglia; a seguire anche i genitori di Daniele Rezza hanno rilasciato alcune dichiarazioni. In particolare, ai carabinieri il padre ha raccontato del malessere interiore del figlio: "Sapevamo del malessere interiore di Daniele. Tante volte ci raccontava di essere coinvolto in risse e poi si metteva a ridere. Anche questa volta, quando ci ha detto di aver accoltellato un ragazzo, pensavo non fosse in realtà successo niente". E aggiunge: "Avevamo cercato di aiutarlo, abbiamo fissato degli incontri con gli psicologi, ma lui si è sempre rifiutato".