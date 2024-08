Omicidio Verzeni: da oggi nuove "attività di ricerca” nella zona del delitto

Omicidio Verzeni: nuove "attività di ricerca” nella zona del delitto

Nuove attività investigative dei carabinieri di Bergamo da oggi nella zona del delitto di Sharon Verzeni. Ad annunciarlo gli stessi militari dell'Arma. "Tra il 28 e il 29 agosto 2024, su disposizione dell'Autorita' Giudiziaria, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bergamo - si legge in una nota - avvalendosi di personale specializzato appositamente nominato, condurranno delle attivita' di ricerca nelle aree adiacenti e circostanti la scena del crimine, al fine di individuare e repertare eventuali ulteriori indizi utili alla prosecuzione delle indagini. Le attivita' saranno condotte con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale di Terno d'Isola. Si invita la popolazione locale - conclude il comunicato - a favorire il regolare svolgimento delle attivita' sopraccitate". Il Comune aveva disposto anche la sospensione della raccolta della spazzatura per agevolare la caccia al grosso coltello utilizzato per uccidere la giovane.

Omicidio Verzeni, inquirenti al lavoro per rintracciare il ciclista

Manca un tassello importante alla ricostruzione del contesto in cui e' maturato l'omicidio di Sharon Verzeni. L'identificazione dell'uomo in bicicletta che nella notte tra il 29 e il 30 luglio percorre via Castegnate in contromano nell'immediatezza del delitto e che potrebbe essere un testimone chiave o essere direttamente coinvolto nell'accoltellamento della donna. "Stiamo lavorando, abbiamo un'idea" trapela da ambienti investigativi a proposito della sua identita'. Il passo sembra essere importante, e potrebbe anche diventare decisivo, in un'indagine difficile che sta provando a esplorare diverse strade. Tra queste c'e' anche quella che passa dall'identificazione dell'uomo 'catturato' dalle telecamere. Di certo c'e' che al momento non e' ancora stato rintracciato e nemmeno ha ritenuto di rispondere all'appello degli investigatori che avevano invitato chi aveva visto qualcosa a presentarsi. Potrebbe essersi reso irreperibile o semplicemente potrebbero esserci delle difficolta' 'tecniche' a individuarlo.

La mamma di Sergio Ruocco: "Sarà stato qualcuno che va al bar"

Anche la mamma di Sergio Ruocco, Maria Rosa Sabadini, nei giorni scorsi è stata sentita dai carabinieri. Ma, sembrerebbe, senza aggiungere nessun dettaglio particolare: "Mio figlio ha vissuto più con il padre che con me”, e anche Sharon la "vedevo solo tre volte l’anno, a Natale, Pasqua e Ferragosto. Sergio me l’aveva presentata dopo qualche anno che stavano insieme, probabilmente voleva essere sicuro. È stata la sua prima fidanzata, o almeno la prima che mi ha presentato. Carina, simpatica, una brava ragazza”, ha raccontato al Corriere della Sera.



Per quanto riguarda il possibile killer, mamma Rosa ha una sua ipotesi: "Per me è qualcuno che va al bar, chissà quante persone passano. Se avesse avuto paura, Sharon non sarebbe uscita da sola. Se ho chiesto a Sergio a che ora uscissero di solito a camminare? No, non sono una che si intrometteva nella loro vita di coppia. So del corso prematrimoniale, ma non c’era ancora una data delle nozze. A me bastava che fossero contenti".

Omicidio Verzeni: indagini bancarie, da Sharon soldi Scientology

Dagli accertamenti bancari dei carabinieri emerge che Sharon Verzeni ha speso dei soldi per Scientology e quanto denaro ha versato. Gli inquirenti stanno approfondendo anche questo aspetto nell'inchiesta sull'omicidio della giovane donna. A parlare dell'interesse per l'associazione religiosa era stato anche Bruno Verzeni. "Lei era religiosa ma nella media, un po' come tutti da queste parti. Non so quanto fosse interessata veramente a Scientology perche' erano stati il datore di lavoro e dei colleghi a invitarla a fare dei corsi sulla positivita' e sul rilassamento". Il padre ha anche escluso ai giornalisti che tra i due fidanzati ci fossero stati degli "attriti" smentendo delle liti tra i due sui soldi spesi per Scientology.