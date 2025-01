Operaio 27enne di una azienda agricola muore travolto da una balla di fieno

Muore a 27 anni travolto da una balla di fieno. E' il grave incidente sul lavoro - secondo quanto riporta l'edizione online della Gazzetta di Mantova - avvenuto a Marcaria. L'incidente è avvenuto in un campo dove il giovane stava in quel momento lavorando. Immediati i soccorsi del 118 chiamati dagli operai dell'azienda agricola. Purtroppo, pero', per il giovane non c'era piu' nulla da fare. Sul posto anche i tecnici di medicina del lavoro e i carabinieri.

La vittima si chiamava Sebastiano Torreggiani, 27enne di Guidizzolo. Il giovane e' morto nell'azienda agricola Saccardi Luca ed era da solo. A chiamare i soccorsi e' stato un collega intervenuto dopo l'incidente sul lavoro mortale. Le indagini della stazione locale dei carabinieri e degli ispettori dell'Ats della Val Padana. Gli accertamenti dovranno chiarire eventuali omissioni nei dispositivi di sicurezza.

