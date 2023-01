Operaio di 22 anni ustionato al volto in un cantiere in Brianza

Un operaio di 22 anni e' rimasto ustionato al volto e alle mani ed e' stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. L'incidente e' avvenuto in un cantiere a Giussano, in provincia di Monza e Brianza, attorno alle 15.30. Il giovane ha riportato ustioni di secondo grado al volto e alle mani, provocate da una folgorazione. La dinamica non e' ancora nota, sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, ambulanza e polizia locale.