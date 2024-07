Operaio morto nell'Adda: avviata indagine per omicidio colposo

La procura di Milano indaga per omicidio colposo in relazione alla morte di Claudio Togni, l'operaio di 58 anni caduto da una passerella il 28 giugno scorso sul fiume Adda mentre stava lavorando alla chiusura di una diga di sbarramento. Il corpo dell'uomo e' stato recuperato ieri dai Vigili del Fuoco e messo a disposizione per l'autopsia che sara' eseguita nei prossimi giorni. Come da prassi nei casi di infortuni mortali sul lavoro, per consentire di partecipare all'esame verranno fatte dalla pm Valentina Mondovi', coordinata dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, le prime iscrizioni nel registro degli indagati. Nel frattempo, sono stati sequestrati tutti i dispositivi di sicurezza, tra cui l'imbracatura a cui era legato Togni, per verificarne il corretto funzionamento cosi' da chiarire i motivi dell'incidente.