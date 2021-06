Opere rubate nelle sedi Rai: a Milano scomparse le scrivanie di Gio Ponti

Rai, opere rubate: a Milano scomparse le scrivanie di Gio Ponti

Oltre 120 opere d'arte scomparse dalle sedi della Rai. L'inchiesta per fare luce su cosa sia successo a un patrimonio ingente che vanta opere di autori importanti come De Chirico, Rosai, Guttuso, Casorati e molti altri è stata avviata a Roma a fine aprile. Un decimo delle opere dell'emittente di Stato che si è letteralmente volatilizzato. Con il forte sospetto della mano di dipendenti infedeli. Un saccheggio che, riguarderebbe parzialmente anche la sede milanese, come ricostruisce oggi il Messaggero ripercorrendo le fila di un caso esploso nella Capitale e di cui si è occupata circa un mese fa anche Striscia la Notizia.

A mancare all'appello sarebbero nel capoluogo lombardo alcuni arredi che portano la prestigiosa firma di Gio Ponti. Scrivanie, per intendersi, del valore di 70mila euro. Una delle quali è stata recentemente battuta all'asta. Ma come ci è finita all'incanto? Le indagini sono complicate non poco dal fatto che i preziosi arredi non erano nemmeno stati inventariati. Bisogna quindi andare a recuperare gli originali progetti di Gio Ponti per capire quanti erano i manufatti e quindi quanti ne mancano all'appello.