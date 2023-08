Orinatoio a forma di bocca: oggi è bufera ma c'è da anni anche a Milano...

Bufera sulle palestre McFit di Torino. I cui orinatoi nei bagni maschili hanno la forma di appariscenti bocche spalancate. Ha postato una immagine sui social Greta Squillace, vocal coach e vincitrice di The Voice of Italy commentando così: "Immagino già i commenti dei fenomeni che pisceranno lì dentro… io fossi in voi mi vergognerei". E come spesso accade, l'indignazione ha subito raggiunto livelli di guardia per quello che è apparso una sgradevole e inaccettabile scelta sessista, offensiva e mortificante nei confronti delle donne.

Gli orinatoi a forma di bocca realizzati da una designer: l'omaggio a Mick Jagger

La verità è un po' più complessa. Questi particolari orinatoi sono stati concepiti anni fa da una designer donna olandese di nome Meike van Schijndel. E rappresentano le particolari labbra carnose di Mick Jagger. Nessun intento, almeno originariamente, di offendere le donne, dunque.

L'orinatoio a forma di bocca al Fuorimano di Milano

Non è tutto. In quanto opere di design, sono presenti in locali di mezzo mondo. Anche a Milano, dove da anni è possibile trovarne uno analogo, per esempio, presso il Fuorimano di via Cozzi. Il manufatto, va detto, non è il massimo dell'eleganza. Ed infatti per la verità in passato anche altrove si sono sollevate polemiche. Con il crescente rischio che fraintendimenti e decontestualizzazioni possano generare situazioni spiacevoli, diversi locali hanno addirittura scelto di rimuovere e sostituire gli ambigui orinatoi.