Orinatoi come bocche di donna. Bufera sulla catena di palestre McFit

Alla McFit orinatoi come bocche di donna. Bufera sulla catena di palestre

Da alcuni giorni infuria una polemica social per la presenza, nei bagni maschili di una palestra McFit di Torino, di orinatoi a forma di bocca di donna. A parlarne è stata anche la cantante torinese Greta Squillace con un commento, rivolto all'azienda, in cui scrive "fossi in voi mi vergognerei".

Nelle sue repliche, l'azienda spiega che quel modello di orinatoio è presente in "7-8 palestre in Italia e svariate altre in diversi Paesi europei". Il design pare ispirato al famoso logo (quello della 'linguaccia') dei Rolling Stones e ci sono utenti che lo attribuiscono a una nota graphic designer olandese. Restano comunque numerose, da parte degli internauti, le accuse di patriarcato e sessismo.