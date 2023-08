Merkel spende e spande, tanto paga lo Stato: 55mila euro per "farsi bella"

Angela Merkel e le spese pazze a carico dello Stato: 3mila euro al mese solo di trucco e parrucco

Angela Merkel è sempre stata apprezzata per essere una donna senza fronzoli, pragmatica e immune alla vanità e all’ostentazione estetica. Evidentemente però questo non le impedisce di spendere ben 55mila euro di trucco e parrucco. Nessuno potrebbe obiettare nulla, se solo Merkel lo avesse fatto a proprie spese. A “sovvenzionare” la cura di pelle e capelli dell’ex cancelliera infatti sono stati proprio i contribuenti tedeschi, cosa che – non a caso – ha suscitato non poco malcontento generale.

Proprio recentemente Angela Merkel era apparsa con il marito alla prima del festival wagneriano al teatro bavarese Grünen Hugel, sfoggiando acconciatura e make-up curati nei minimi dettagli.

È stato il quotidiano Tagesspiegel – riporta il Corriere – a indurre la cancelleria a rendere note le spese dell’ex cancelliera tedesca, che – per legge - dispone di un ufficio con nove persone, auto di servizio, scorta e un bilancio che copre le spese di tutti i suoi impegni e viaggi, siano essi privati o pubblici. Nessun ex cancelliere, dice il giornale berlinese, ha speso tanto quanto Merkel dopo aver lasciato l’incarico.