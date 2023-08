Daria Bignardi e la malattia: “Mi sono arresa e ci convivo”. Il racconto

Daria Bignardi racconta i suoi drammi: “Mi sono arresa e ci convivo”

Daria Bignardi ha avuto – e continua ad avere – una carriera “scintillante” costellata da giornalismo, tv, editoria, radio, persino impresa. Dietro questa scia di successi ci sono stati però dei momenti bui che la 62enne ha raccontato – a Vanity Fair (per cui cura peraltro una rubrica ndr) – di alcuni problemi di salute che l’hanno afflitta e di cui si è “liberata” solo in parte.

Da una parte il tumore che ha fatto parte della sua vita quotidiana per diversi anni, dall’altra un grave disturbo ricevuto “in dote” alla nascita, alla stregua di sua madre: l’ansia ossessiva.

Il disturbo di personalità l’ha ereditato da sua madre, anche se si è manifestato in tarda età adulta. Durante un’intervista per Vanity Fair ha confessato: “Ho avuto una madre malata di ansia ossessiva e per anni, avendo detestato l’ansia di mia madre e adorato lei, ho rimosso l’idea di soffrirne. Poi ho capito che invece l’ansia dominava anche me, anche se me lo nascondevo e lo nascondevo agli altri. Alla fine mi sono arresa, l’ho accettata, l’ho usata, ho capito che era il motore di tutto quel che facevo“.

Con questo messaggio Daria Bignardi ha voluto lanciare un messaggio di consapevolezza e speranza, per rincuorare tutte le persone che hanno avuto un vissuto simile al suo.