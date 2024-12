Ortomercato Milano, Ferrero (Sogemi): "L'obiettivo è completare Foody entro il 2025"

"Stiamo proseguendo con l'obiettivo di completare tutta questa riqualificazione per fine 2025 e quindi restituire alla città non più un ortomercato ma Foody, un hub centrale di tutta Milano e della Lombardia, per la distribuzione del prodotto alimentare fresco". Lo ha detto il presidente e direttore generale di Sogemi Cesare Ferrero, a margine della presentazione di "Il Pesce a Milano", la prima guida dedicata al Mercato Ittico di Milano, curata da Sogemi, in merito ai lavori per ampliare e riqualificare l'area dell'ortomercato di via Lombroso, che sarà trasformato nell'hub Foody. "Abbiamo iniziato i lavori nel 2020 - ha ricordato Ferrero - con il progetto Foody 2025, battezzato in questo modo per due elementi importantissimi: Foody che era il marchio utilizzato durante l'Expo e il riferimento al 2025".

