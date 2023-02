Osnato (FdI) a Sala su Milano: "Parole ridicole e propagandistiche"

Dopo le dure parole di Beppe Sala riguardanti il fatto che il Governo stia mostrando disinteresse verso Milano, arriva la relica del parlamentare di Fratelli d'Italia Marco Osnato che ha giudicato fuori luogo le parole del sindaco di Milano. "Le parole di Sala e dei membri della sua giunta - ha affermato - sono assolutamente ridicole. Dopo anni di tagli messi in atto dai governi di centrosinistra, cui ha assistito con compiacenza anche lui, e dopo un’imbarazzante sudditanza al governo di Mario Draghi, il sindaco di Milano decide di trasferire i suoi fallimenti in materia economica e sociale sul governo di Giorgia Meloni. Ricordiamo al primo cittadino al secondo mandato, quindi non propriamente un novellino, che il suo ruolo impone un sano confronto con Palazzo Chigi, qualsiasi sia il presidente del Consiglio in carica, visto che rappresenta i milanesi. Ora appare quantomeno sgrammaticato - ha concluso - che per tirare la volata al suo ex assessore, candidato a guidare la Regione Lombardia, pregiudichi il leale confronto con l'esecutivo insediato da poco più di 100 giorni, per mera propanda elettorale".