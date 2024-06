Ospedale di Menaggio, Fontana: "Tempesta in un bicchiere d'acqua"

"In merito all'ipotesi di chiudere il pronto soccorso dell'ospedale di Menaggio, in provincia di Como, "abbiamo dato delle rassicurazioni su delle cose che non sono mai state dette ne' che erano mai state prese in considerazione. Non si e' mai parlato di depotenziamento. Si e' parlato di ipotesi di utilizzarlo in una maniera diversa". A dirlo e' stato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della seduta consiliare. Secondo il governatore lombardo "e' stata creata veramente una tempesta in un bicchiere d'acqua". Per Fontana "si valutera'" e "si prenderanno delle decisioni". Attualmente "e' in corso un confronto tra i sindaci e la direzione generale, il confronto proseguira' e alla fine tutti insieme prenderemo delle decisioni".

La sfida di Bertolaso: "Fontana può ritirarmi la delega"

Il tema tiene banco da ieri, con l'assessore al Welfare Guido Bertolaso che ha "sfidato" le opposizioni dicendosi pronto a rimettersi alla decisione di Fontana se la situazione relativa all'ospedale di Menaggio "gli può creare dei problemi per colpa mia, mi può benissimo ritirare la delega".