Pandilla Barrio 18 a Milano: condanne fino a 12 anni

Pandilla Barrio 18 a Milano: condanne fino a 12 anni di carcere, più altre rispetto a quelle chieste dalla Procura. La banda composta da giovani ecuadoregni era stata smantellata nell'ottobre dello scorso anno con 17 arresti eseguiti dalla Squadra mobile milanese. A decidere le condanne e' stato il gup di Milano Ileana Ramundo che ha giudicato, tra abbreviati e patteggiamenti, 16 persone - una 17esima e' stata stralciata - , oltrepassando, come riferisce Ansa, le richieste avanzate dal pm Francesca Crupi.

Pandilla Barrio 18: i due tentati omicidi

Accanto ai 12 e 10 anni ai due capi della pandilla, i cui soprannomi erano rispettivamente 'Vida' e 'Labio', il giudice ha inflitto pene molto severe, per via di due tentati omicidi nei confronti di connazionali ritenuti vicini alla banda rivale Ms13, anche agli altri componenti della gang come 10 anni e 8 mesi o 7 anni e 6 anni ad altri tre imputati a cui si aggiunge, per esempio, un patteggiamento a 5 anni. "Barrio 18", stando alle indagini, imperversava con furti e rapine (contestati anche i reati di associazione per delinquere e tentato omicidio) soprattutto a Limbiate, nel Milanese. E stava cercando, secondo l'accusa, di occupare gli spazi lasciati liberi dopo gli arresti di giovani di altre gang. Riguardo ai due tentati omicidi, il primo risale al 9 febbraio 2020 in piazza Bottini e il secondo al 12 luglio successivo quando uno dei sette partecipanti al raid accoltello' ripetutamente un 23enne a bordo del filobus della linea 93 in via Valvassori Peroni.

