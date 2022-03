Parità di genere sul lavoro, Cappello: "Milano da sempre in prima fila"

Milano, al vaglio meccanismo che premia per chi attua parità di genere

“Un meccanismo di premialità nelle gare pubbliche che consenta di riconoscere il merito delle aziende che hanno fatto passi concreti nella parità di genere. È con questo progetto, allo studio in queste settimane, che l’Amministrazione comunale, da sempre in prima fila nel sostegno alle politiche di genere, compirà un ulteriore passo avanti su un tema importante come il lavoro, in particolare il lavoro delle donne. Ci tengo a parlare di questo oggi, con la Ministra per le Pari Opportunità e Famiglia, Elena Bonetti, alla quale voglio anche assicurare che seguiremo con estrema attenzione e spirito di collaborazione il lavoro avviato sulla Certificazione di genere. E saremo pronti, come Comune di Milano, a recepire le indicazioni che arriveranno dai tavoli nei prossimi mesi”. Così l’assessora allo Sviluppo economico e Politiche del lavoro Alessia Cappello che oggi interverrà all’incontro su “Certificazione di genere, politiche per l’occupazione ed empowerment femminile” alla presenza della Ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti.

Cappello: da Bonetti impegno importante per parità genere

“L’incontro di questa sera – spiega l’assessora Cappello – dà il via ad un ciclo di appuntamenti che ci condurranno alla firma del Patto per il Lavoro a fine aprile. Abbiamo deciso di partire dal tema della certificazione di genere, dalle politiche per l'occupazione e dall’empowerment femminile perchè crediamo, e desideriamo fortemente, che la città di Milano faccia la differenza in questo campo. La certificazione di genere, che la Ministra ha annunciato proprio ieri, avrà l’obiettivo di incentivare le imprese ad adottare policy adeguate per ridurre il divario di genere, rilanciare le opportunità di carriera, garantire parità salariale a parità di mansioni, le politiche di gestione delle differenze di genere e la tutela della maternità. L'investimento sul talento femminile, come ha evidenziato la Ministra Bonetti, è conveniente per il Paese e per tutto il tessuto imprenditoriale, e noi come Comune di Milano lavoreremo verso questa direzione”.

Parità di genere, l'incontro a Milano

L'incontro vedrà i saluti istituzionali di Elena Buscemi, Presidente del Consiglio comunale di Milano, e gli interventi di importanti personalità del mondo pubblico e privato. Nel primo panel, oltre all’assessora Cappello, parleranno Paola Mascaro, presidente di ValoreD, sul valore delle donne nella crescita del Pil; Maurizia Iachino, presidente e fondatrice di Fuori Quota, sull’ ‘Impatto di genere’; Marco Barbieri, segretario generale Confcommercio Milano, Monza Brianza, sull’impegno delle piccole e medie imprese del terziario milanese per la valorizzazione delle donne; Melissa Oliviero, segretario Camera del Lavoro di Milano, sulla visione di welfare necessaria per contestualizzare le azioni di empowerment femminile. Il secondo panel vedrà gli interventi di Sergio Rossi, vice segretario generale Camera di Commercio Milano, Lodi e Brianza, sui dati del Registro delle Imprese che rilevano un tasso di occupazione femminile a Milano oltre il 60%; Roberta Caragnano, docente Diritto delle Politiche sociali e del Lavoro Università LUMSA Roma, sui casi-pilota di aziende che si sono sottoposte a un processo di valutazione e certificazione; Michela Palestra, vicesindaco di Città Metropolitana e Sindaco di Arese, sulle donne nella Pubblica Amministrazione; Elena Lattuada, delegata del Sindaco alle Pari Opportunità di genere, sugli elementi di disparità che emergono nel corso della vita di una donna e le misure per ridurre il gap. La ministra alle Pari opportunità e Famiglia Elena Bonetti chiuderà i lavori del convegno.

