Party vip senza mascherina, The Sanctuary: "Abbiamo sbagliato"

"Abbiamo sbagliato - si legge sulla pagina FB di The Sanctuary Milan all'indomani delle polemiche legate alla festa organizzata per l'inaugurazione dello spazio in zona Lombrata a cui hanno partecipato molti vip, ripresi senza mascherina - Abbiamo sottovalutato la voglia di divertimento e di socialità della persone e non siamo riusciti a controllare gli ultimi momenti di quella che doveva essere una presentazione privata per i nostri amici più stretti. Il tutto in uno spazio di 1500mq strappato al degrado che ci ha visti impegnati per mesi in un grande lavoro di riqualificazione e di cui abbiamo purtroppo dovuto per tre volte rinviare l’apertura a causa dei vari andamenti della pandemia."

"Chiediamo scusa - prosegue il post - a tutti quelli che abbiamo offeso e ancor più a coloro che stanno lottando contro questa terribile malattia. Per chi ci conosce, il The Sanctuary ha tra i suoi valori fondamentali il rispetto per la comunità in cui vive: collaboriamo da tempo con le istituzioni per la sicurezza ed il controllo del territorio, e con la protezione civile mettendo a disposizione i nostri locali come centro di smistamento per la distribuzione di beni di prima necessità. L’apertura ufficiale al pubblico si è tenuta domenica 28, dove abbiamo avuto modo di far conoscere il nostro progetto artistico ed enogastronomico nel massimo rispetto di tutte le normative anti-Covid previste. Quel che è accaduto il sabato precedente è stato un grosso errore che non si ripeterà".