Pasticcio La Maura a Milano, Marcora (FdI): "Il re è nudo, è una operazione immobiliare"

"Il sindaco Sala faccia chiarezza e dica cosa ha intenzione di fare. L'ordine del giorno di Gorini ieri ha messo a nudo il re". Così il consigliere comunale milanese di Fratelli d'Italia Enrico Marcora commenta con Affaritaliani.it Milano l'incidente andato in scena a Palazzo Marino giovedì 19 dicembre sull'Ippodromo La Maura.

Un ordine del giorno presentato da Tommaso Gorini dei Verdi, ma sottoscritto anche dalla collega Francesca Cucchiara e da Simonetta D'Amico del Pd, e che chiedeva di confermare l'indirizzo politico per l'acquisizione della Maura da parte del Comune in caso di mancato accordo tra il proprietario Snaitech e il possibile acquirente F3A Green (fermo al preliminare) ha provocato un cortocircuito in maggioranza. Il consigliere di maggioranza del gruppo misto Enrico Fedrighini ha infatti chiesto di aggiungere un (apparente) dettaglio: aggiungere che non venisse consentita alcuna nuova edificazione sulla pista Maura, dove sussiste il vincolo del Parco Sud ma non il vincolo monumentale. Gorini ha dato il suo assenso. Ma questo ha portato ad un irrigidimento da parte dei consiglieri del Pd, che hanno chiesto una sospensione dei lavori. Compreso che i dem non avrebbero votato l'odg così modificato, Gorini l'ha ritirato.

Marcora: "I cittadini devono sapere chi c'è dietro l'operazione La Maura"

Cosa è successo? Per Marcora "dietro l'operazione La Maura non c'è la volontà da parte del Comune di acquistare un parco, ma una operazione immobiliare". Nelle scorse settimane si è parlato di una possibile operazione da 20 milioni di euro. Il consigliere di Fratelli d'Italia affonda: "Sarebbe giusto fare chiarezza su quali sono i professionisti che ruotano attorno a questa operazione. Chi sono i soci di Snaitech? E gli operatori? Mi sembra una situazione con molte ambiguità e che necessita di essere chiarita nei confronti della città". Quella di Gorini, per Marcora, è stata una "fanciullesca ingenuità", l'imbarazzo del Pd la prova che in quel modo è stato "svelato il progetto relativo ad una grossa operazione immobiliare" all'orizzonte: "Quanto accaduto è di una gravità incredibile".

E c'è anche un evidente problema di comunicazione all'interno della maggioranza: "I Verdi pensavano il Comune comprasse quelle aree per farci un parco, mentre la volonta è quella di fare una operazione immobiliare che comprende l'acquisto di un parco. Ma i parchi non si comprano, semmai il Comune li può espropriare. Si è trattato di una ingenuità sorprendente da parte dei Verdi, che la richiesta di Fedrighini ha evidenziato".

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO