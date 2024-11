Pastorella: "Mi candido come segretario di Azione"

Giulia Pastorella, consigliera comunale a Milano e capogruppo dei Riformisti, si candida alla segreteria di Azione. L'annuncio con una lettera pubblicata sul Foglio. "Mi rivolgo a tutti coloro che credono nei valori liberal-democratici e che hanno riposto fiducia e speranza nel progetto di Azione: è il momento di unirci e agire. Ho deciso di candidarmi al ruolo di segretario di Azione perché voglio fare in modo che da Azione riparta la costruzione di una proposta liberal democratica unitaria, solida e riconoscibile, che difenda la libertà di impresa, le nuove generazioni e i diritti sociali e civili di tutti". Pastorella, attualmente anche deputata, è tra i fondatori di Azione.

Pastorella sul Salva Milano: "La norma opera nell'interesse di tutti"

Oggi la consigliera comunale è anche intervenuta sul Salva Milano approvato alla Camera: "Nonostante la lunga gestazione del testo, di cui a pagarne le spese sono stati anche i cittadini, votiamo a favore del provvedimento su urbanistica ed edilizia perché riteniamo che la norma operi nell’interesse di tutti, dei cittadini e delle nostre città. Il provvedimento non esautora i comuni dalle proprie prerogative, ma fa chiarezza nelle ambiguità derivate da norme stratificate e obsolete. È un dato di fatto che le nostre città sono ormai edificate e urbanizzate: proprio in un’ottica di minor consumo di suolo, una norma come questa permette uno sviluppo urbano e una resilienza urbana migliore".

