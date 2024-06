Pastorella (Riformisti): “Rimpasto? Il sindaco valuterà. Noi pronti al dialogo”

“Un assessorato sarebbe un bel segnale da parte del sindaco che davvero ci tiene, come ha dichiarato in questi giorni ai giornali, alla parte di 'centro'”. Così Giulia Pastorella, vicepresidente di Azione e capogruppo a Palazzo Marino dei Riformisti, raggiunta da Affaritaliani.it Milano, ha commentato la possibilità di un rimpasto in Giunta nel Comune di Milano e il possibile ruolo dei Riformisti (Rimpasto che secondo le ultime voci non è detto che riguarderà solamente la casella attualmente occupata da Maran, ma più assessorati).



Alla luce dei risultati delle europee e della sempre più vicina nomina a eurodeputato dell’attuale assessore alla Casa Pierfrancesco Maran, cosa vi aspettate in un eventuale rimpasto di Giunta?

Sicuramente se il dato nazionale è stato deludente, a Milano abbiamo preso il 6,5% come Azione (più di Stati Uniti d'Europa) e oramai siamo passati da 1 a 3 consiglieri di Azione in consiglio, contro 1 di Italia Viva. Ricordiamoci che i Riformisti alle comunali del 2021 avevano preso il 4%



Il sindaco è tornato sulla proposta centrista in questi giorni. Apertura anche per la possibilità di un assessorato?

Un assessorato sarebbe un bel segnale da parte del sindaco che davvero ci tiene, come ha dichiarato in questi giorni ai giornali, alla parte di 'centro' - che io chiamerei la parte liberaldemocratica - e in particolare al contributo del nostro partito al governo della città.



In quali ruoli vi sentireste più pronti? Che aspettative avete?

Abbiamo persone competenti in molti ambiti. Sta al sindaco e non a noi valutare che tipo di eventuale rimpasto fare, e in tal caso rivedere distribuzioni deleghe. Noi siamo come sempre aperti al dialogo.