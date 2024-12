Paura legionella nel cuore di Milano: il batterio nel quartiere vip

Preoccupazione in uno stabile nel cuore di Milano, nella centralissima via Boccaccio dove è scattato l'allarme legionella. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it Milano, infatti, nell'impianto dell'acqua calda sanitaria del supercondominio è stata riscontrata la presenza del batterio in quantità superiore rispetto ai limiti previsti dalla normativa.

Una notizia che ha comprensibilmente messo in allerta i residenti, in quanto il bacillo, se inalato, può provocare sintomi simil-influenzali che nei casi più gravi possono portare a forme di polmonite. L'eliminazione del batterio passa per la posa di impianti a dosaggio controllato di cloro. Non è invece chiaro cosa possa aver causato il manifestarsi del batterio all'interno della rete del condominio. Non è noto al momento quali provvedimenti stia adottando l'amministratore del condominio interessato dal problema.

