Pavia, picchia madre e padre invalido per avere denaro: arrestato

Pavia, un uomo di 41 anni è stato arrestato dagli agenti della squadra volante per aver picchiato la madre ed il padre invalido. Lo riporta la Provincia Pavese. L'uomo dovrà ora rispondere di maltrattamenti in famiglia. Da quanto emerso non era la prima volta che la sua violenza si riversava sui genitori, "colpevoli" di non dargli del denaro. Il 41enne è stato rinchiuso nel carcere di Torre del Gallo in attesa di interrogatorio.

