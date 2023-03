Pd, Bonaccini: "Bene Schlein a Milano, ma io contrario a maternità surrogata"

Intervenuto a Porta a Porta nella puntata di martedì 21 marzo, il presidente del Pd Stefano Bonaccini ha commentato la partecipazione della segreteria del partito Elly Schlein alla manifestazione milanese per i diritti Lgbt: "Elly Schlein ha fatto bene a portare il Pd in quella piazza a Milano. Sono nettamente contro la maternita' surrogata, ma sono d'accordo sulle adozioni per coppie omosessuali e per i single. La manifestazione di Milano non era per chiedere la maternita' surrogata"