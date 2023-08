Pd, Festa dell'Unità di Milano dal 6 al 10 settembre. Il programma

Pd, Festa dell'Unità di Milano dal 6 al 10 settembre

Oltre 40 incontri tra dibattiti, laboratori, presentazioni di libri e confronti. Torna dal 6 al 10 settembre la Festa dell’Unità di Milano, ancora una volta plastic free. Al centro della cinque giorni che andrà in scena all’ex Macello di viale Molise 62, ci saranno Milano, la città metropolitana, la Lombardia e le battaglie che i dem stanno portando avanti, a partire da quella per il salario minimo. Dopo il taglio del nastro della segretaria metropolitana Silvia Roggiani e del segretario regionale Vinicio Peluffo, nella serata di mercoledì 6 settembre farà tappa alla Festa il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. È attesa per venerdì 8 settembre invece la segretaria nazionale Elly Schlein insieme al sindaco di Milano Beppe Sala. QUI IL PROGRAMMA COMPLETO

Festa dell'Unità Milano: anche dj set e cucina

Politica ma anche tanto spazio al divertimento e al buon cibo con due dj set e l’immancabile tradizione culinaria delle Feste dell’Unità. Non a caso il titolo scelto per l’edizione di quest’anno è: “Qui si fa la Festa”.

Roggiani: "Festa dell'Unità all'ex Macello che diventerà Aria"

“Dopo lo Scalo di Porta Romana, l’ex Scalo Farini, l’Ex Karma e il Ride, la Festa dell’Unità di Milano torna per il tradizionale appuntamento annuale e lo fa in un’altra area che nei prossimi anni vivrà una completa riqualificazione e trasformazione – spiega la deputata e segretaria del Pd Milano Silvia Roggiani -. L’ex Macello, sede di uno dei progetti vincitori di Reinventing Cities, diventerà Aria: un nuovo quartiere che ospiterà il nuovo Campus internazionale dello IED, il science district dedicato alla divulgazione delle tecnologie future e progetti di abitare sostenibile basati sulle esperienze inclusive e innovative di coabitazione e usi temporanei collaborativi”.

“Con il governo di Meloni e Salvini che va sempre più a destra abbandonando persone, comuni e regioni, costretti ad affrontare da soli le tante emergenze e difficoltà in corso, tra queste il carovita, vogliamo, da Milano metropolitana, portare idee e proposte per continuare a cambiare la vita di tutte e tutti”, conclude Roggiani.

Festa dell'Unità di Milano, il ricordo di Murgia e il confronto Minniti-Capelli

Al ricco palinsesto parteciperanno assessori, consiglieri comunali e regionali, deputati, senatori, sindaci, europarlamentari e realtà del Terzo settore. Lo spazio dedicato alla libreria vivrà una seconda inaugurazione, un momento speciale, in ricordo di Michela Murgia. Alla Festa si parlerà anche di congressi con il confronto, come anticipato da Affaritaliani.it Milano, sabato 9 settembre alle 18.30, tra Santo Minniti e Alessandro Capelli, candidati al Congresso metropolitano.