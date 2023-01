Pd, Roggiani presidente della Commissione nazionale di garanzia

"Sono stata nominata Presidente della Commissione nazionale di garanzia del Partito Democratico": è l'annuncio di Silvia Roggiani, coordinatrice milanese dei dem. Roggiani prosegue nella sua nota sui social: "Il Pd è stata la mia sola appartenenza politica, mi sono iscritta quando è nato, riconoscendomi nella chiamata di Veltroni, nel discorso al Lingotto. Da allora ogni anno ho cercato di fare la mia parte, prima di tutto da iscritta e militante: nel mio circolo, alle feste dell’Unità, ai gazebo delle primarie, nelle campagne elettorali. Oggi la nostra comunità sta vivendo un momento complesso, dopo la sconfitta elettorale del 25 settembre in questi mesi spesso mi sono chiesta, a fronte dei tanti che hanno messo in discussione la validità del progetto del Pd, come ognuno di noi possa contribuire a rilanciare e rafforzare il nostro partito, la sua visione, le sue battaglie, il suo radicamento sul territorio, a partire dalle tante risorse ed energie che ci sono tra i nostri iscritti, tra gli amministratori, nelle proposte già messe in campo e diventate risposte ai bisogni e alle sfide".

Roggiani: "Pd, primarie che allarghino e uniscano"

La segretaria milanese del Pd aggiunge: "Sono convinta che il Partito Democratico sia una grande comunità, la casa del popolo di tutto il centrosinistra: tante volte negli anni ha dimostrato di esserlo e di riuscire a fare la sua parte per cambiare le vite delle persone. Oggi la nostra comunità ha una grande opportunità per ripartire, per confrontarsi, per allargarsi, per aprirsi, per tornare centrale nella discussione: il Congresso. Ci saranno in campo candidate e candidati autorevoli e radicati nella storia del centrosinistra che rappresentano storie e sensibilità diverse: penso fermamente che avremo bisogno di tutte e tutti loro nel futuro del Pd. Abbiamo bisogno di primarie che allarghino e uniscano, di un Congresso che discuta e faccia sintesi intorno a un progetto saldo e a una leadership.Ecco perché farò la mia parte in questo Congresso. Con le regole che ci siamo dati e che ci daremo dovremo confrontarci e aprirci con fiducia reciproca. Ringrazio i componenti della Commissione che mi hanno scelto per questo importante ruolo di garanzia, che ha tra i suoi compiti quello sovrintendere tutte le attività connesse allo svolgimento del Congresso".

Roggiani conclude: "Raccontiamo a tutti la bellezza di poter far parte della nostra comunità politica, di poter partecipare attivamente portando idee e proposte, di poter “cambiare il mondo” dai nostri quartieri e dalle nostre città, lavorando tutte e tutti per la buona riuscita di questo congresso".