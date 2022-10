Peculato, la GdF sequestra 344mila euro a Paolo Romani

Sequestro da preventivo fino a 344mila euro nei confronti dell'ex senatore di Italia al Centro Paolo Romani, indagato dalla Procura di Monza per peculato. Il provvedimento cautelare, come riferisce Ansa, è stato emesso dal gip il 6 ottobre ed è stato eseguito oggi dal nucleo speciale di Polizia valutaria della GdF di Milano. Una nota della Procura di Monza spiega che il provvedimento interessa somme giacenti su conti correnti in due istituti di credito e un immobile a Cusano Milanino.