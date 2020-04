Pedemontana, via all'aumento di capitale: per Serravalle 150 milioni di euro

Pedemontana vedrà la luce. Sulla vicenda ci ha lavorato, nel primo anno del suo mandato, direttamente il presidente Attilio Fontana. E adesso, secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, proprio nel bel mezzo della crisi Covid che sta mettendo in ginocchio l'economia di tutta la regione, lo stesso Fontana ha deciso di confermare una grande opera contestata ma che per il governatore potrà essere un traino. Nel prossimo consiglio regionale verrà infatti portato all'approvazione l'aumento di capitale di Serravalle (che ha in pancia l'opera ritenuta fondamentale dalla maggioranza di governo regionale) da 150 milioni di euro, a carico di Regione, da sottoscriversi in 5 anni, fino al 2024. Una prima tranche sarà quest'anno, per un totale di 37,5 milioni; una di 4 milioni nel 2021, quasi 26 milioni nel 2022 e 41 milioni all'anno nel 2023 e nel 2024.

QUI L'ATTO INTEGRALE

fabio.massa@affaritaliani.it