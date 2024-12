Pedopornografia, l'ex conduttore radiofonico Piscina condannato a sei anni di carcere

L'ex conduttore radiofonico Andrea Piscina, arrestato a Milano il 13 giugno scorso per produzione di materali pedopornografico e violenza sessuale nei confronti di minori adescati su piattaforme social, è stato condannato a 6 anni di carcere. Lo ha deciso il gup Roberto Crepaldi al termine del processo con rito abbreviato. Il pm Giovanni Tarzia aveva chiesto una pena di 9 anni. Solo per un capo di imputazione è giunta l'assoluzione: quello relativo ad un episodio di istigazione nei confronti di due minorenni invitati a riprendere i compagni negli spogliatoi della polisportiva, dove lui era animatore.

Piscina ha riconosciuto gli abusi per cui è stato condannato: ha adescato ragazzini su piattaforme social, presentandosi con falsi nomi come "Alessia", "Anna" e "Sara". Nella prima fase dell'inchiesta era stata individuata subito una vittima, ma poi le moltissime immagini trovate sui dispositivi del giovane, nel successivo lavoro investigativo, hanno portato gli inquirenti ad identificare altri due minori che sarebbero stati adescati attraverso la sua attività nella polisportiva.

L'avvocato di Piscina: "La nostra vittoria è che abbia riconosciuto il suo disturbo"

Come riferisce Ansa, Piscina ha anche già offerto una somma come risarcimento e sta seguendo un percorso in carcere. "La nostra vittoria è il fatto che Andrea abbia intrapreso un percorso presso il Cipm, Centro italiano per la promozione della mediazione. La vera vittoria è che abbia riconosciuto il suo disturbo, aver capito che questo è il vero problema". Così l'avvocato Valentina Di Maro. "L'obiettivo ad oggi - ha concluso il legale - è quello di ottenere la guarigione".

