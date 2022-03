Perdite idriche: come MM ha arginato il fenomeno a Milano

L’Istat e Arera riportano dati significativi sul fenomeno delle perdite idriche: un trend in crescita a livello nazionale con un picco pari al 43% nel 2018 e al 41.2% nel 2020 (dati Arera). Il dato è allarmante anche in considerazione del fatto che contatori vetusti e perdite amministrative non facilitano la reale contabilità del fenomeno.

PERDITE IDRICHE A MILANO: IL DOSSIER DI MM. SCARICA

E a livello di città principali italiane? In che posizione della graduatoria si trova Milano?

Circa una città metropolitana su due ha perdite idriche totali in distribuzione superiori al dato nazionale. Nelle perdite idriche, le differenze territoriali e infrastrutturali ripropongono la consolidata geografia di un gradiente Nord-Sud, con le situazioni più critiche concentrate nelle aree del Centro e del Mezzogiorno.

Per questo parametro, MM ha registrato nel 2020 un indice pari a 14,4% e, in aggiunta, con un trend in ulteriore diminuzione nel periodo 2016-2020. Si tratta di un dato davvero straordinario, soprattutto confrontato con i dati delle principali città italiane.

Per quanto riguarda il dato europeo (EurEau 2021), Il valore medio delle perdite è pari a circa il 25%, a fronte del valore di Milano del 14,4% (e del 40 % dell’Italia).

Perdite idriche, la tariffa è un elemento differenziante

Anche la tariffa idrica è un elemento differenziante. Basti pensare che il valore medio europeo si attesta attorno ai 3,5 euro/mc (EurEau 2021), il valore medio italiano a 2 euro/mc, il valore a Milano e di circa 0,8 euro/mc.

Nel 2018 (dati ISTAT), per garantire il livello di consumo sono immessi in rete 8,2 miliardi di metri cubi, a fronte dei 4,7 miliardi erogati per usi autorizzati. La percentuale di perdite idriche totali della rete nazionale di distribuzione dell’acqua potabile è del 42,0%: ogni 100 litri immessi nel sistema, ben 42 non sono consegnati agli utenti finali.

Dunque, diventa sempre più importante ridurre le perdite idriche perché si preserva la risorsa, che non è infinita (anche se a Milano siamo fortunati), si risparmia energia, reagenti, impianti di trattamento, e si evitano danni (collassi del terreno, rotture delle tubazioni e allagamenti).

Perdite idriche: le quattro linee di azione di MM a Milano

Per raggiungere questi risultati a Milano MM opera con quattro linee di azione:

Ottimizzazione delle pressioni in rete e riduzione delle pressioni (e perdite idriche) notturne;

Sostituzione massiva dei contatori con nuovi misuratori collocati in Smart-metering su rete fissa (registrazione consumi idrici giornalieri);

Ricerca perdite occulte periodica e mirata seguito da rapido intervento di riparazione e pronto intervento per guasti sulla rete h24 con arrivo sul posto entro 2 ore;

Interventi di sostituzione delle condotte sulla base degli indici di rottura, vetustà e sollecitazione delle tubazioni (mappa del rischio).

Le azioni sono guidate dai sensori installati in campo (Smart meters, portata e pressione) che consentono la localizzazione delle perdite con algoritmi avanzati, un migliore condition assessment e riabilitazione selettiva delle condotte con tecnologie innovative, un costante monitoraggio in tempo reale dei lient dei lient.

Le attività di ricerca delle perdite occulte viene svolta, sulla base di progetti dedicati, con le più moderne tecnologie tratte dal settori dell’Oil & Gas, quali le metodologie ‘Smartball’, ‘Sahara’ e con fibre ottiche installate direttamente nella rete di distribuzione.

