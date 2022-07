Pestaggio in stazione Centrale a Milano, il centrodestra all'attacco. VIDEO

Pestaggio in stazione Centrale a Milano, il centrodestra all'attacco

Le scioccanti immagini del brutale pestaggio avvenuto in piazza Duca d'Aosta, di fronte alla stazione ferroviaria di Milano, nel tardo pomeriggio di venerdì hanno innescato come era prevedibile fortissime reazioni in città. Dal punto di vista politica è il centrodestra che è tornato ad attaccare l'Amministrazione guidata da Giuseppe Sala, a una settimana dal "caso" dell'allarme lanciato da Chiara Ferragni. All'alba di domenica, inoltre, due giovani sono stati arrestati dai carabinieri per un tentativo di rapina e violenza sessuale nei confronti di una coppia in un parchetto.

Sardone (Lega): "La sinistra continua a far finta di nulla"

"Un'escalation di violenza sempre piu' grave che dimostra il fallimento totale delle politiche progressiste. Serve sicurezza, porti chiusi e una vera integrazione che educhi al rispetto della donna", ha commentato la deputata leghista Laura Ravetto, mentre secondo l'europarlamentare Silvia Sardone parla di un "livello di violenza preoccupante". "Eppure - aggiunge - la sinistra continua a stare zitta. Buonisti preferiscono far finta di nulla perche' sanno benissimo del loro fallimento sul tema dell'immigrazione e su quello della sicurezza in centro come in periferia".

Zanella (Lega): "Lamorgese non pervenuta"

"Lamorgese non pervenuta, come sempre del resto - le fa eco la deputata del carroccio Federica Zanella -, pur essendo stata prefetto di questa citta' messa in ginocchio da episodi di violenza inaudita nella totale indifferenza anche della Giunta Sala, risvegliata solo dalle critiche della Ferragni e poi tornata nella catalessi piu' totale". Sul video del pestaggio e' tornato anche Luca Bernardo, consigliere comunale ed ex candidato sindaco per il centrodestra: "Queste immagini non hanno bisogno di commenti, ma di richieste che siano immediatamente risolutive. Rafforzamento della linea in atto: esercito subito a presidio delle zone piu' delicate della citta'".

Meloni (Fratelli d'Italia): "Ripristinare le pattuglie di Strade Sicure"

Secondo la presidente di FdI Giorgia Meloni, "in Italia c'e' un enorme problema sicurezza" su cui "non c'e' piu' tempo da perdere". A Milano "da un anno Fratelli d'Italia ha chiesto di ripristinare le pattuglie di Strade Sicure nelle vie della citta' - ha rivendicato l'assessore regionale Riccardo De Corato -, ma il sindaco continua a sminuire quanto sta accadendo e a organizzare inutili incontri con il prefetto o con il ministro Lamorgese, senza risolvere nulla di fatto".