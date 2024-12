Piazza Fontana, Mattarella: "L'Italia superò una prova terribile, l'impronta neofascista è emersa con evidenza"

"L'impronta neofascista della strage del '69 e' emersa con evidenza nel percorso giudiziario, anche se deviazioni e colpevoli ritardi hanno impedito che i responsabili venissero chiamati a rispondere dei loro misfatti. La pressante domanda di verita' da parte dei cittadini ha sostenuto l'impegno e la dedizione di uomini delle Istituzioni, consentendo di ricomporre il criminale disegno e le responsabilita'". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel cinquantacinquesimo anniversario della strage di Piazza Fontana.

Mattarella: "Verità e democrazia hanno un legame etico inscindibile"

"Il popolo italiano supero' una prova terribile. Fu anzitutto l'unita' in difesa dei valori costituzionali a sconfiggere gli eversori e a consentire la ripresa del cammino di crescita civile e sociale. Milano fu baluardo e tutto il Paese seppe unirsi. Preziosa eredita' e, al tempo stesso, lezione permanente giacche' non era scontato. Seguirono tentativi di depistaggio e di offuscamento della realta'. Verita' e democrazia hanno un legame etico inscindibile. Aver ricostruito la propria storia, anche laddove essa e' piu' dolorosa, e' stata condizione per trasmettere il testimone alle generazioni piu' giovani, a cui tocca ora proseguire il percorso di civilta' aperto dai nostri padri nella lotta di Liberazione e nella Costituzione".

