Piazzale Loreto, Sala: "Sospeso il restyling"

Piano casa, Sala: norma punta a sanare passato

"Nell'oggettiva confusione delle norme, perche' ci sono regionali e nazionali, la soluzione cerchera' di mettere un punto di chiarimento. Da quello che ho capito e' sanare il passato". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a proposito del decreto salva-casa che dovrebbe risolvere l'impasse in cui si trova il Comune dopo le indagini della Procura di Milano per presunti abusi edilizi e del cosiddetto salva-Milano, definizione che per Sala e' "odiosa" perche' "Milano non ha bisogno di essere salvata, ha bisogno di essere aiutata. Milano - ha proseguito - va aiutata, perche', in caso contrario, questa stasi immobiliare ci porta a una riduzione consistente degli oneri di urbanizzazione e, come sempre, se queste cose le si sapessero nel momento in cui si costruisce un bilancio ci si pensa, ora l'anno e' in corso e io non so da che parte iniziare per ridurre il budget che non ha tutte queste aree di flessibilita'. Stiamo a vedere". Sullo slittamento a venerdi' del Salva-casa in Cdm e il passaggio parlamentare per il salva-Milano il sindaco si dice ne' deluso ne' sorpreso. Piu' delicata invece la questione che riguarda i progetti urbanistici approvati dagli uffici del Comune che pero' non sono tra quelli finiti nel mirino della Procura: "E' la cosa piu' delicata. E' chiaro che c'e' incertezza e che di altri progetti io dovro' arrivare a dire alla citta' se si faranno o no. Ad esempio: piazzale Loreto" che sara' al centro di un intervento di riqualificazione "sara' soggetto ad un iter diverso? Non lo so, ma se cosi' fosse coloro che lo propongono continueranno a proporlo o no? Per me l'importante e' essere chiaro con i cittadini e dire come stanno le cose". Il progetto di Piazzale Loreto e l'avvio del cantiere "e' sospeso perche' chi lo propone teme di rientrare in queste casistiche e si e' fermato".

Milano, Nhood: continua lavoro progetto piazzale Loreto

In riferimento all'avvio del cantiere di Piazzale Loreto a Milano, Nhood chiarisce che, nel rispetto delle norme vigenti, sta lavorando e continuera' a lavorare per la prosecuzione del progetto di riqualificazione della piazza, con la chiara volonta' di portarlo a compimento nel piu' breve tempo possibile e contribuire cosi' al miglioramento della qualita' della vita dei cittadini.