Pioltello, scuola chiusa per Ramadan: presidio Flc Cgil e Camera Lavoro

Pioltello, scuola chiusa per Ramadan: presidio di Flc Cgil e Camera Lavoro

Oggi Flc Cgil e Camera del Lavoro di Milano saranno in presidio davanti alla scuolaIqbal Masih di Pioltello, in concomitanza con i lavori del collegio docenti e del Consiglio d'Istituto che si pronuncera' sulla chiusura prevista il 10 aprile per la fine del Ramadan. "La scuola e' sotto pressione e sotto processo- dichiarano Flc Cgil e Camera del Lavoro -. Docenti e dirigenti faticano a preservare la serenita' dei bambini mentre vengono attaccati da alcuni partiti alla ricerca di un voto in piu', forze dell'estrema destra minacciano ed espongono striscioni inaccettabili, cosi' come inaccettabili sono alcune dichiarazioni rese in questi giorni sugli esiti delle prove Invalsi. Sono strumentalizzazioni". "La Camera del Lavoro e la Flc saranno in presidio a sostegno dell'autonomia della scuola, contro tutte le derive intolleranti. Non dimentichiamoci che la scuola e' abitata da bambini e ragazzi che hanno diritto a vivere un'esistenza serena e pacifica, che dev'essergli garantita dalla comunita' che li circonda. Dirigenti, insegnanti e tutto il personale scolastico hanno lo stesso diritto". Il presidio avra' inizio alle ore 17 presso la sede di Limito dell'Istituto, via Molise 1. Alle 18.30 si spostera' presso la sede di Pioltello, via Iqbal Masih 7.

Pioltello, Valditara: andrò sicuramente a visitare la scuola

"Se andro' a visitare la scuola di Pioltello? Sicuramente si'". Lo ha detto all'Agi il ministro dell'istruzione e del merito. Giuseppe Valditara, a margine del suo intervento a Novara all'Istituto Salesiano San Lorenzo. "E' una scuola che e' alla nostra attenzione anche per gli investimenti, che faremo su tutte quelle scuole che hanno necessita' di rafforzare l'inclusione. La scuola di Pioltello insieme con tante altre scuole e' una scuola dove i docenti e il dirigente scolastico stanno facendo un lavoro eccezionale: questo l'ho riconosciuto da subito. E' una scuola di 'frontiera' che ha necessita' di didattiche sempre piu' potenziate ma anche di un'attenzione economica". "Accanto ad Agenda Sud - ha concluso il ministro - noi abbiamo il problema di prenderci cura di quelle scuole delle grandi periferie delle citta' del Nord che hanno risultati formativi molto inferiori alla media della regione di riferimento e quindi bisogna investire risorse e investire anche in potenziamento soprattutto in quelle materie, come l'italiano, che e' uno strumento di inclusione forte".