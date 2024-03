Ramadan, Sala: chiusura scuola di Pioltello una decisione di buon senso

"Una decisione anche solo di buonsenso, Mi spiace che sia stata contestata ma non è politica, è organizzazione. Quando molti degli alunni starebbero a casa, capisco la decisione". Lo afferma il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che commenta così la decisione dda parte della scuola di Pioltello di sospendere le lezioni in occasione del Ramadan. Sala interviene a margine del convegno 'Milano Smart' al Banco BPM.

Istruzione: Valditara, chiudere le scuole non e' integrazione

"La legittimita' delle decisioni - ha ribadito il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, al "Giornale" - si giudica in base al rispetto delle regole che pone l'ordinamento. La Regione Lombardia consente tre giorni di deroga al calendario scolastico regionale". "Gli ispettori e l'ufficio scolastico lombardo - aggiunge - hanno accertato che il provvedimento di sospensione delle lezioni assunto dalla scuola di Pioltello non era motivato e che la sospensione delle lezioni e' stata concessa 4 giorni, cioe' un giorno in piu' rispetto al consentito. Alla luce di questi rilievi, l'ufficio scolastico ha invitato in autotutela ad annullare la delibera". Quindi una questione di regole: "Si', non e' violazione dell'autonomia scolastica. Ci sono regole sulle festivita' e sui giorni del calendario scolastico e vanno rispettate. Qualsiasi societa' democratica vive nel rispetto delle regole".