Piroli (In Scientia Fides) a DN: “Denatalità, proteggere la gravidanza". VIDEO

Denatalità e patrimonio genetico, questi sono i temi introdotti da Luana Piroli, Direttrice Generale e Direttrice della raccolta di In Scientia Fides, nel suo intervento alla 22esima edizione di Direzione Nord lunedì 6 maggio. “Per sostegno alla genitorialità si intende riuscire a portare a termine una gravidanza. Questo è un tema attuale, e si accompagna a quello della denatalità, i dati sono assolutamente significativi. La natalità è in forte diminuzione perché ci sono tantissimi parametri che oggi ci portano a procrastinare la gravidanza e questo incide fortemente sull’assetto biologico che la donna deve poter sostenere dal punto di vista dello sviluppo della gravidanza stessa, che diventa quindi preziosa, in quanto va tutela protetta e accompagnata durante il suo percorso.”

“La gravidanza porta al suo interno tutto il nostro patrimonio genetico, che si sviluppa durante questa e ci accompagna in tutta la nostra vita: è fondamentale poterlo proteggere, assicurarlo e tutelarlo ai fini sia dal punto di vista terapeutico sia dal punto di vista diagnostico. Le biobanche – continua Piroli-, sono protagoniste principali di questo contesto, perché custodiscono per tantissimi anni il patrimonio genetico durante la vita dell’individuo che è utile sia per la ricerca che dal punto di vista clinico-terapeutico.

Il panel “Welfare, natalità e politiche a sostegno delle famiglie”

Piroli è intervenuta al panel a tema “Welfare, natalità e politiche a sostegno delle famiglie”. Con lei hanno preso parola la Ministra per la Famiglia, natalità e pari opportunità Eugenia Roccella e a seguire un confronto tra le politiche italiane ed europee a sostegno della genitorialità con un focus sul ruolo delle biobanche con Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Elena Bonetti, Membro della XII Commissione Camera dei Deputati e già Ministro per le Pari Opportunità, Luca Pierelli, Docente Università La Sapienza – Dipartimento Medicina Sperimentale, Irene Cetin, Professore Ordinario di Ostetricia e Ginecologia dell’Università degli Studi di Milano e Direttore della UOC Ostetricia Mangiagalli Policlinico di Milano e Sara Dossola, Psicologa e Professoressa presso l’Università Bicocca nella Facoltà di Scienze Pedagogiche.

La 22esima edizione di Direzione Nord

La 22esima edizione di Direzione Nord, a tema “Road to Europe”, si è svolta lunedì 6 maggio presso l’Auditorium della sede di Assolombarda in Via Pantano 9 a Milano. La kermesse è statapromossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete, in collaborazione con Assolombarda e con il contributo di Regione Lombardia. affaritaliani.it è stato media partner dell’evento. Nell’arco della giornata si sono alternate numerosi esponenti delle istituzioni come il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il Sottosegretario di Stato con delega al Cipess Alessandro Morelli, il governatore lombardo Attilio Fontana.