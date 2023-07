Pistoletto, l'opera a Montisola è guardata a vista

In pericolo anche il "Terzo paradiso dell'energia" di Michelangelo Pistoletto? Dopo lo sciagurato incendio che ha portato alla distruzione della Venere degli Stracci a Napoli, il pensiero di molti è andato all'altra opera recentemente realizzata dal maestro italiano a Montisola, sul lago di Iseo. Una installazione costituita da tre cerchi collegati tra loro sormontati da 16 cumuli di reti da pesca, a simboleggiare i 16 comuni del lago.

Terzo Paradiso dell'Energia di Pistoletto, controlli previsti sin dall'inaugurazione

C'è pericolo di un effetto emulazione? Il sindaco del paese Fiorello Turla garantisce che l'opera è guardata a vista, ma già da prima di quanto successo a Napoli: "Dopo quel che è accaduto alla Venere degli stracci bruciata nel capoluogo campano, dall’artista e dal suo entourage non ci è arrivato nessuna richiesta di rafforzare i controlli rispetto a quelli che avevamo messo in preventivo prima che da noi aprisse l’installazione del “Terzo paradiso dell’energia”, ma per noi è stato normale pensare fin dall’inizio a predisporre un servizio di vigilanza per tutelare al meglio un’opera d’arte che finora visitata da un migliaio di visitatori al giorno", ha dichiarato all'Eco di Bergamo.

Il sindaco: "Nessuno si può avvicinare all'installazione di Pistoletto"

Turla ha proseguito: "Noi fin dall’inizio abbiamo pensato al tema della sicurezza declinato anche sul fronte della salvaguardia dell’opera: durante il giorno operano in zona i volontari della protezione civile che regolano l’afflusso del pubblico, per la notte abbiamo invece incaricato una società di vigilanza per controllare che nessuno si avvicini per rovinare l’installazione. Ci dispiace per quanto accaduto a Napoli e questo ci sprona a stare ancora più attenti, ma direi che si può venire a Montisola con estrema tranquillità".