Napoli nel caos, incendiata la "Venere degli stracci" di Pistoletto

Incendio a Napoli, bruciata la "Venere degli stracci". Si segue la pista del rogo doloso

Brucia la "Venere degli stracci" di Michelangelo Pistoletto. In mostra in piazza Municipio a Napoli, dove era stata realizzata, la Venere è andata a fuoco alle 5.30 di questa mattina. L’opera d’arte che decorava la parte della piazza antistante il molo Beverello, inaugurata da poco dallo stesso scultore, è ora completamente distrutta. "La Venere rappresenta l’umanità di oggi, chiamata a esprimere il suo lato migliore". Michelangelo Pistoletto aveva definito così il significato della sua opera, realizzata in una versione monumentale. Parole che ora risuonano quasi come una beffa.