Pivetti, frode e riciclaggio: udienza rinviata a gennaio

E' stata rinviata, come da previsione, l'udienza preliminare a carico di Irene Pivetti e altri cinque imputati nell'ambito di un'inchiesta della GdF per frode fiscale e riciclaggio. Il gup Fabrizio Filice ha fissato la nuova data per il prossimo 25 gennaio. Nelle scorse settimane la Cassazione ha confermato il sequestro preventivo della somma di circa 3,5 milioni eseguito nei confronti dell'ex presidente della Camera. Una decisione arrivata dopo il ricorso presentato dall'avvocato Filippo Cocco, legale di Pivetti.

Le accuse nei confronti di Irene Pivetti

Stando alle indagini del pm Giovanni Tarzia condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme gialle, Pivetti avrebbe partecipato a una serie di operazioni commerciali risalenti all'aprile 2016 che avrebbero evitato all'Isolani Racing Team di mettersi in regola con l'erario con il quale la societa' era indebitata per oltre cinque milioni di euro. Tra queste l'acquisto di tre Ferrari Gran Turismo del valore di 1,1 milioni di euro e del logo della scuderia. Le auto e il marchio sarebbero poi stati rivenduti a loro volta da societa' riconducibili a Pivetti ad altri soggetti. Sui proventi derivati dalle cessioni sarebbe stata commessa una frode fiscale di circa 4 milioni di euro, di cui - secondo l'accusa - 3,5 milioni da Pivetti.