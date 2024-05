Poliziotto accoltellato: prognosi ancora riservata ma "cauto ottimismo". VIDEO

Poliziotto accoltellato: prognosi ancora riservata ma "cauto ottimismo"

Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato a Milano, "e' stato estubato a 48 ore dall'intervento". Fonti dell'ospedale, rendono noto domenica che "il paziente non e' pero' sveglio e non sta parlando ma ha reagito a qualche stimolo iniziale". Pertanto, "il paziente resta in prognosi riservata e la sua condizione e' ancora considerata grave anche se prevale un cauto ottimismo".

L'urlo degli allievi per il vice ispettore: "Forza Christian"

"Forza Christian!”, nel video l’urlo di vicinanza degli allievi agenti per il vice ispettore Di Martino, aggredito. Il video postato sui social dal Presidente del Consiglio Meloni.