Porta Nuova, arriva Elec3City: primo car sharing elettrico di quartiere

A Milano il primo car sharing elettrico di quartiere

Il primo car- sharing elettrico in Italia, legato a un quartiere, sbarca a Milano nel distretto di Porta Nuova. L'annuncio dell’attivazione del servizio di mobilità elettrica ELEC3City è stato dato congiuntamente da Michele Crisci, Presidente di Volvo Car Italia, e Manfredi Catella, Founder e CEO di COIMA, nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso il Volvo Studio Milano. All’incontro ha presenziato anche il sindaco Giuseppe Sala. Il servizio ELEC3City - riporta Mianews - è destinato ai privati e alle aziende che operano, si muovono o insistono sull’area di Porta Nuova e fornisce una risposta evoluta e integrata alle molteplici necessità di spostamento legate alla vita quotidiana di un pubblico sensibile alle tematiche della Sostenibilità. Al tempo stesso, decongestiona il traffico e abbatte il livello di emissioni di CO2 del distretto.

La flotta a disposizione del pubblico sarà di 15 Volvo XC40 Recharge Single Motor full electric. Il modello ha una potenza di 231 CV e un’autonomia pari a 423 Km. Le auto si trovano nel parcheggio sotterraneo Varesine Portanuova e una serie di segnali realizzati espressamente guidano con estrema facilità il pubblico. Il servizio sarà accessibile attraverso una specifica app scaricabile dagli store IOS e Android, disponibile all’interno della App Portanuova Milano. Le auto possono essere affittate per un tempo che va da 30 minuti a più giorni. Dopo le tre ore e mezza di utilizzo si applica la tariffa giornaliera (50 euro), estremamente vantaggiosa. Il servizio supera il semplice concetto di car-sharing e non prevede di fatto il drop-off dell’auto (che va dunque sempre riconsegnata nel parcheggio di ELEC3City dove è stata presa).

Sala: "Se il servizio è apprezzato lo estenderemo anche ad altri quartieri"

Il sindaco Giuseppe Sala ha fatto sapere che se "dai dati economici emergerà che il servizio è apprezzato, penseremo ad estenderlo anche ad altre zone". "È anche un po' la riprova", ha aggiunto il sindaco "che noi non siamo contro le auto, il problema casomai è che tipo di auto. È evidente che le auto elettriche costano ancora significativamente di più di quelle endotermiche però è un percorso e come tutti i percorsi va avviato. In più, qua, c'è l'idea dello sharing, sempre il benvenuto, e c'è l'idea di valorizzazione del quartiere".

Manfredi Catella ha commentato: "Nel progettare le diverse fasi di Porta Nuova abbiamo promosso una mobilità sostenibile che si sostanzia sia nell’aver generato 120mila mq di spazi ciclopedonali nella prima fase, ai quali si sono aggiunti oltre 12mila mq sull’asse che porta a Fondazione Feltrinelli e si aggiungeranno altri 20mila mq in Porta Nuova Gioia, sia nel portare avanti iniziative come quella presentata oggi che vedono l’innovazione al servizio dell’ambiente".

Catella: 600 colonnine ricarica entro 2022 a Porta Nuova

"Entro la fine del 2022 prevediamo di installare 600 colonnine di ricarica elettrica nel quartiere di Porta Nuova. Cinquecento entro l'estate", ha annunciato Manfredi Catella. "Oggi il quartiere è già decarbonizzato nel senso che utilizza solo fonti rinnovabili, e questa è una tappa che abbiamo già raggiunto a livello di tutti gli edifici di Porta Nuova. Anche i nostri conduttori si stanno allineando e siamo arrivati al 70% di elettricità certificata green e quindi sta diventano un quartiere sperimentale per spingere e alzare la barra il più possibile e arrivare ad un impatto zero. Recentemente abbiamo concluso la realizzazione della torre Melchiorre Gioia 22 che è il più grande edificio in Italia a impatto sostanzialmente zero"; ha aggiunto Catella.

"Il quartiere si sta arricchendo di una serie di funzioni e di servizi per i residenti e per chi lo frequenta che vengono erogati anche in forma digitale, quindi stiamo realizzando una app di quartiere dedicata a raccogliere tutti i servizi che attiveremo. Porta Nuova ha una candidatura importante che ci appartiene ma appartiene anche a Milano, perché è il primo quartiere al mondo che si è candidato ad avere la certificazione Leed e Well for Community, una delle certificazioni più prestigiose a livello mondiale dal punto di vista della sostenibilità ambientale e sociale. Milano esprime un quartiere che si candida per primo a livello mondiale e speriamo di riuscire a raggiungere questo risultato. La risposta la sapremo entro l’anno", ha concluso Catella.

