Presidenza di Assolombarda, consultazioni al via. Le regole per candidarsi

Entra nel vivo il percorso che condurrà all'elezione del nuovo presidente di Assolombarda per il 2025-2029. La commissione di designazione costituita dai tre past president Benito Benedini, Carlo Bonomi, Alberto Meomartini ha infatti ricevuto dal consiglio di presidenza l'incarico di condurre le consultazioni con le aziende associate. Fissando le prime scadenze: le candidature dovranno essere presentate entro la mezzanotte del 2 marzo 2025, accompagnate dal profilo personale, professionale e associativo del candidato e dall’autodichiarazione. Il tutto da inviare alla mail segreteria.saggi2025@assolombarda.it.

I requisiti per candidarsi alla presidenza di Assolombarda

La nota inviata alle imprese dettaglia inoltre i requisiti richiesti: oltre alla conformità alle previsioni statutarie generali (versamento dei contributi associativi incluso), anche detenere una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, un doppio inquadramento dell’impresa all’interno del Sistema confederale, l'assenza di condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti dalla delibera della Giunta confederale 10 settembre 1992 di applicazione del Codice etico, l'assenza di provvedimenti di decadenza, ineleggibilità e incandidabilità, l'assenza di incarichi politici di carattere elettivo e non.

Le candidature saranno poi verificate dal Collegio speciale dei Probiviri. Quindi, nel Consiglio Generale fissato per il 10 marzo 2025, i candidati ammessi si presenteranno, illustrando le loro idee programmatiche. Dopo la riunione del Consiglio Generale, la Commissione avvierà quindi le consultazioni della base associativa. La Segreteria della Commissione è affidata al Segretario del Consiglio Generale, Francesco Santini.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO