Aggredita nel suo negozio a Milano. "Ho poca fiducia nello Stato"

Presunta aggressione in un negozio a Milano. "Ho poca fiducia nello Stato"

Una ragazza di 30 anni, Francesca, direttrice di un negozio del centro di Milano, in corso Buenos Aires, sarebbe finita in ospedale con una prognosi di 30 giorni. Il malvivente - secondo quanto riporta il profilo IG del giornalista di nera, Carmelo Abbate - avrebbe avuto precedenti per aggressione, furto e stupro.

L'ingresso del ragazzo nel negozio e il tentativo di furto

Le immagini della ragazza, pubblicate da Abbate su Instagram, sono accompagnate dal racconto della vittima. "L'altro giorno -si legge - è entrato in un negozio un ragazzo, ha preso diversi vestiti ed è andato in camerino. L'ho seguito per dirgli che poteva provarne uno alla volta". "L'ho beccato mentre stava rubando dei pantaloncini. Ho mantenuto la calma, gli ho chiesto spiegazioni. I suoi occhi sono cambiati: erano folli, spaventosi".

Il racconto delle violenze



"Mi è venuto addosso e mi ha dato una spinta così forte che sono volata fuori dal negozio", prosegue la didascalia della foto. Ho sbattuto la testa sul marciapiede. Non ho fatto in tempo a reagire, che era già sopra di me. Vedevo le sue scarpe sulla mia faccia, sentivo un dolore atroce. Continuava a prendermi a calci, avevo paura di morire. Non so quanto è durato. Ricordo solo che il mio ragazzo lo stava inseguendo. Poi il nulla".

"Trauma cranico, forte commozione cerebrale, naso rotto"



E ancora: "In ospedale mi hanno detto che avevo un trauma cranico, una forte commozione cerebrale, il naso, il polso, lo zigomo e il coccige rotti".

La paura di Francesca: "E se toccasse a qualcun'altra?"

Il carosello di immagini si chiude con la paura della 30enne: "Il ladro è stato catturato ma non mi sento tranquilla. Il dolore fisico passerà, ma ho paura e poca fiducia nello Stato. Fa male sapere che quella persona aveva precedenti gravi dello stesso tipo. Allora perchè era libero? Io sono stata fortunata, ma se toccasse a qualcun'altra?".

