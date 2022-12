Prima della Scala: per il Godunov a Milano Mattarella, Meloni e von der Leyen

Il Boris Godunov di Modest Musorgskij porta sullo stesso palco il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Accadrà il 7 dicembre a Milano per la tradizionale Prima della Scala. Una novità assoluta: molto raramente sono stati presenti all'evento sia il Capo dello Stato che il primo ministro.

Milano: chi ci sarà alla Prima della Scala

Ma non ci saranno solo loro: sono attesi infatti anche il presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera Lorenzo Fontana, oltre ai ministri Gennaro Sangiuliano e Giuseppe Valditara. Non ancora certa di esserci il ministro Daniela Santanchè, in forse anche il sottosegretario Vittorio Sgarbi.

Scala, le polemiche per la scelta di inaugurare la stagione con un autore russo

Non rinunceranno al loro posto a teatro i leader della finanza e dell'impresa italiane. Ma il vero motivo di interesse è naturalmente la presenza della von der Leyen. A Milano anche sulla scia delle polemiche che accompagnano la scelta del Piermarini di aprire la stagione con l'opera di un autore russo. Prima dell'apertura del sipario, l'orchestra diretta da Riccardo Chailly eseguirà non solo Fratelli d'Italia, ma anche l'Inno alla Gioia.