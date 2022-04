Primark apre in via Torino a Milano, in arrivo 250 assunzioni

Primark, apre il negozio in via Torino a Milano

Primark, il colosso irlandese dell'abbigliamento low cost, apre a Milano in via Torino, nel palazzo un tempo occupato da Fnac. All'inaugurazione dello store milanese, che ha visto l'assunzione di 250 persone, anche il sindaco Giuseppe Sala che ha dichiarato: "Grazie per aver creduto in Milano, siete arrivati qui in un momento difficile ma sono sicuro che questo e' un buon investimento. Quello che oggi fa Primark e' un atto di fiducia per la nostra citta', non e' scontato perche' i vecchi milanesi come me lo sanno che questo palazzo ha una storia controversa, era vuoto da tanto tempo quindi e' una grande responsabilita' gestire uno spazio del genere. Queste 250 nuove assunzioni sono una grandissima gioia per noi".

"Inserirsi a Milano - conclude Sala - in un mondo come quello del fashion e' una grande sfida ma vedendo il vostro entusiasmo la sfida sono sicuro che sara' vinta. La nostra citta' va tenuta viva in questo momento, va resa gioiosa, nella consapevolezza delle difficolta' e va generata questa idea di ottimismo per il futuro".

