Prosegue la mostra "Che impresa, fare Città – MM per Milano"

Alla Centrale dell'Acqua una mostra per raccontare i 66 anni della storia di MM

Prosegue la mostra che narra i 66 anni della storia di MM, società pubblica, che culminerà a giugno del 2022: ‘Che impresa, fare Città – MM per Milano. Una storia che costruisce futuro’ visitabile presso la Centrale dell’Acqua in piazza Diocleziano 5 Milano, nostro Museo di Impresa.

1991-2000 Ingegneria per le città

Gli anni ’90 sono stati per MM un periodo importante, dove si consolidano nuove competenze e capacità di intervento. Dalle grandi infrastrutture di trasporto, che con gli ampliamenti delle linee 2 e 3 rimangono comunque al centro dei cantieri più impegnativi, è ora Milano nel suo insieme ad essere oggetto di intervento di un’ingegneria sempre più al servizio della città.La progettazione di rilevanti architetture della cultura milanese, la riqualificazione di spazi pubblici in un’ottica di miglioramento dell’identità urbana dei luoghi, il nodo della mobilità intermodale, la definizione di nuove linee di trasporto pubblico di superficie, per finire con gli ingaggi internazionali dove MM può mettere a disposizione di altri contesti il know-out acquisito nello sviluppo delle metropolitane milanesi.

INGEGNERIA PER LA CULTURA

Il 27 luglio 1993 scoppia un’autobomba in via Palestro che uccide 5 persone e ne ferisce altre 12. Bersaglio dell’attentato mafioso è il PADIGLIONE DI ARTE CONTEMPORANEA che subirà ingenti danni. Nel maggio del 1994 MM viene incaricata di svolgere la direzione lavori per la ricostruzione, innovando il progetto originale dell'arch. Gardella, realizzato negli anni '50.

Il TEATRO FOSSATI nasce nel 1859, su progetto di Fermo Zuccari, come spazio diurno in una zona popolare. Aveva in origine un impianto a ferro di cavallo ed era chiuso da due facciate contrapposte su cui spiccavano decorazioni in terracotta di Andrea Boni. Totalmente abbandonato, viene recuperato e rinnovato da MM su progetto degli architetti Zanuso e Crescini per farne la sede della La Scuola di Teatro Luca Ronconi.Ma l’impegno più rilevante di MM per la cultura milanese è la direzione lavori delle opere edili, impiantistiche e delle opere del palcoscenico per la NUOVA SEDE DEL PICCOLO TEATRO. MM ha provveduto all’esecuzione aggiornando il progetto originale di Zanuso sulla base delle esigenze in termini di sicurezza, ottimizzazione della funzionalità del Teatro, integrazione con tutti i particolari costruttivi mancanti e con le varianti in corso d’opera resesi necessarie. L’edificio inaugurato nel 1998 sulle note del Così fan tutte di Mozart, ultima regia di Giorgio Strehler, presenta inconfondibili pareti a mattoni a vista e coperture con lastre di rame.

INGEGNERIA PER LO SPAZIO PUBBLICO

A partire dai lavori per la linea 3 MM presta crescente attenzione alla realizzazione di interventi superficiali di riqualificazione di spazi pubblici (piazze, vie pedonali, incroci) che necessitano di ridefinizione identitaria e funzionale. Questa nuova fase di riqualificazioni coinvolge importanti studi di architettura, che daranno un importante contributo creativo. Da segnalare, per valore simbolico per l’intera città ma anche per la stessa MM che lì ha iniziato la sua storia con gli scavi della linea rossa, l’intervento su PIAZZA DUOMO. Il sagrato basso, realizzato su disegno di Portaluppi nel 1929, col passare del tempo ha subito un vistoso degrado. MM viene incaricata dall'amministrazione comunale di predisporre il progetto esecutivo e delle opere relative al ripristino e al restauro del sagrato, in collaborazione con il settore Arredo Urbano e con la Sovrintendenza ai beni ambientali e architettonici della regione Lombardia. Suggestiva, anche se non realizzata, la proposta progettuale dell’architetto Gardella di un monumento da collocare lungo il lato ovest della piazza, una sorta di alto muro-fontana dal richiamo metafisico.

INGEGNERIA PER LA MOBILITA’ INTERMODALE

Negli anni ‘90 MM realizza diversi parcheggi multipiano - Bisceglie, Famagosta, Molino Dorino - posti nelle immediate vicinanze di fermate della metropolitana, per permettere all’utenza di parcheggiare e proseguire con il mezzo pubblico, con riduzione dell’impatto del traffico automobilistico.Allo stesso scopo concorre la realizzazione della nuova METROTRANVIA MILANO - CINISELLO che adotta soluzioni tecnologiche che permettono prestazioni e capacità di trasporto elevate. Un collegamento veloce di 8,7 km da Piazzale Lagosta alla città di Cinisello Balsamo, che ha permesso di riqualificare brani urbani e collegare tre ospedali della zona. Al centro del percorso si trova anche il Centro Scolastico Parco Nord.

MM mette le sue capacità al servizio della città di Copenaghen, curando tutte le fasi di pianificazione, progettazione delle opere civili, impianti tecnologici, attrezzature della Linea 1 della nuova metro automatica leggera (driverless) della città danese.