Qatar: inaugurato "Al Nehem", lo squalo balena di Balich. FOTO

Qatar, inaugurato "Al Nehem", lo squalo balena di Balich

Inaugura a Doha, nell'iconica Lusail Plaza, la suggestiva installazione dell'artista Marco Balich "Al Nehem", rappresentante uno squalo balena di 30 metri in alluminio e acciaio, sospeso dal suolo a una altezza di 20 metri.

Nel percorso di avvicinamento ai Mondiali di calcio che stanno per iniziare in Qatar, si tratta di un progetto voluto da Qatari Diar per sensibilizzare sul futuro della creatura marina simbolo del Paese arabo.

Balich, curatore di grandi cerimonie e papà dell'Albero della Vita

Alla guida del Balich Wonder Studio, Marco Balich, vicentino di nascita ma milanese di adozione, è stato il curatore della cerimonia di apertura dei giochi olimpici di Tokyo 2020 e curerà anche la cerimonia di apertura dei Mondiali in Qatar. Balich è anche il creatore dell'Albero della Vita, simbolo dell'Expo 2015 tenutosi a Milano.